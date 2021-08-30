Türkiye Katliam gibi kaza: Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi kaza: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Katliam gibi kaza: Ölüler ve yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 18:27 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa)(DHA)

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