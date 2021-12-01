Türkiye Katliam gibi kaza! TIR'ın altında feci şekilde can verdiler

Katliam gibi kaza! TIR'ın altında feci şekilde can verdiler

Türkiye

Katliam gibi kaza! TIR'ın altında feci şekilde can verdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın arkasında sıkışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

01 Aralık 2021, Çarşamba 21:44 Son Güncelleme:
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Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 RR 510 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ (İHA)

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