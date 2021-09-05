Türkiye Katliam gibi kaza! Ülkede yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Ülkede yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi öldü

Türkiye

Katliam gibi kaza! Ülkede yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi öldü

Yolcu otobüsünün devrildiği Mısır'da aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

05 Eylül 2021, Pazar 15:18 Son Güncelleme:
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Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. 

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. 

Mısır Sağlık Bakanlığından, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. 

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.


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