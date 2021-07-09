Türkiye Katliam yapan anneanneden şoke eden ifade!

Katliam yapan anneanneden şoke eden ifade!

Türkiye

Katliam yapan anneanneden şoke eden ifade!

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesindeki evinde önceki gün tartıştığı kızı Meryem Atsak (23) ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen, daha sonra ise intihar girişimde bulunan anneanne Öznur Aydın, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise ifade verdi.

09 Temmuz 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i öldürdükten sonra intihar ettiğini ileri süren Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.


Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre, hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüpheli, taburcu edildikten sonra gözaltına alınacak. Öte yandan Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlgili Haberler
Son dakika! Ankara'da katliam! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti


İlgili Haberler
Kızı ve torunlarına kıymıştı! Cenaze töreninde duygusal anlar



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
15 Temmuz’a doğru
Rauf Tamer
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Hakan Çelik
İletişimin kalbinin attığı yer
Hakan Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akıntıya kapılan Emirhan'dan acı haber geldi