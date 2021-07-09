Katliam yapan anneanneden şoke eden ifade!

Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i öldürdükten sonra intihar ettiğini ileri süren Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.





Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre, hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüpheli, taburcu edildikten sonra gözaltına alınacak. Öte yandan Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) dün gözyaşları arasında toprağa verildi.





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