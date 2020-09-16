Kruvasan tadında: Katmer poğaça tarifi

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Katmer poğaça tarifi

Katmer poğaça malzemeleri

4 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yumurta akı

2 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık su

20 gram yaş maya

Eritilmiş tereyağı

İç harcı için

Beyaz peynir

Üzeri için

Yumurta sarısı

Süt

Susam

Katmer poğaça yapılışı

Poğaçanın iç harcı için beyaz peyniri rendeleyin. Unu, hamur yoğurma kabına eleyip ortasını çukur şeklinde açın. Süt, ayçiçek yağı, yumurta akı, tuz ve şekeri ekleyin. Yaş mayayı ılık suda eritip ilave edin. Malzemeyi karıştırıp yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru bekletmeden 8 bezeye bölün. Her parçayı yemek tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açın. Üzerlerine fırçayla tereyağı sürüp üst üste dizin (en üstteki hamurun üzerine tereyağı sürmeyin). Kat kat dizilmiş hamurları merdaneyle 35 santim çapında açın. 8-10 tane üçgen parça şeklinde kesin. Üzerine rendelenmiş beyaz peynir serpip uzun olan kenarından başlayarak uca doğru gevşek bir şekilde sarın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip mayalanması için 1 saat bekletin. Üzerlerine çok az süt eklenerek çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.



