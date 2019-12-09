Günün her saati tüketebileceğiniz nefis tel tel ayrılan katmer tarifi yapımı oldukça kolay. Sevdiklerinize yapabileceğiniz kolay katmer tarifi arıyorsanız "katmer tarifi: katmer nasıl yapılır?" haberimize göz atın.

Katmer tarifi

Katmer malzemeleri

- 1 bardak ılık süt

- 1, 5 çay kaşığı tuz

- Bir çay kaşığı kuru maya

- Un

Katmer içi için

- İki kaşık dolusu tereyağ (eritilmiş)

- İki kaşık sıvı yağ

Katmer üzeri için

- Tereyağ

Katmer yapılışı

Un hariç bütün malzemeleri karıştırın. Yavaşça un eklenir ve ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edilir. Bu hamuru ikiye bölelim. Bezelerden biri alınır. Yufka büyüklüğünde unlayarak açılır. Daha sonra kaşık ile tereyağ sıvı yağ karışımından 4- 5 kaşık gezdirilir, fırça ile her yere sürülür . Yufka enine ikiye kesilir. Böylelikle yarım daireler oluşur. Bunları rulo yapıp içine doğru kıvıralım. Tek yufkadan iki tane 2 beze elde ettik toplamda 4 tane katmer oluyor bu malzemeyle. Kıvrılan katmerler üzeri örtülüp bir saat buzdolabında bekletilir. Bir saat sonra her katmer çok az un serpilip merdane ile tabak büyüklüğünde açılır. Kızgın tavada arkalı önlü kızartılır. Tavadan alınca üzeri tereyağ ile yağlanır. Sıcak servis ediniz.

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