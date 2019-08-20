Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Vali Aktaş ve Akbıyık'a operasyonla ilgili bilgi verdi.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Operasyon hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak için bölgeye geldiklerini kaydeden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik, beraberliğimizin ve iç güvenliğimizin daim olması için canla başla mücadele ediyorlar. Bizler de elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum."

Vali Akbıyık da bölgenin en hassas noktasında yer aldıklarını belirterek, müşterek operasyona katılan tüm birliklere başarılar diledi.

OPERASYONA, 129 TİM 14 TABUR KATILDI

Çetin ise 3 ilin güvenlik güçlerinin yer aldığı operasyonun 4. gününde 129 tim 14 taburun katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

"Ülkemizin birliği, bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist, suç ve suç unsurlarıyla operasyonlara devam etmektedir." diyen Çetin, operasyonun planladığı şekilde başarıyla devam ettiğini kaydetti.

Çetin, şöyle devam etti:

"Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra da operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteğiyle güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir."

Kavaklı Dağı kırsalında güvenlik güçlerince teröristlere ait yaşam malzemesi bulunduğunu belirten Çetin, bulunulan bölgenin Türkiye'nin en yüksek üs noktası olduğuna dikkati çekti.

Çetin, "Türkiye Cumhuriyetinin bugün 3 bin 400 metrede üs bölgesi teşkil edip kahraman jandarmamız, polis, özel harekatlarımız, komandolarımız, güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede eksi 30 derecede görev yapıyoruz. Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bayrağı için 12 ay 365 gün ve 24 saat görev yaptığını vurgulayan Çetin, 82 milyon vatandaşın desteği ve duasıyla ülkenin her karış toprağında bütün şer odaklarına, bütün bölücü yıkıcı unsurlara, her türlü terörist unsurlara karşı ülkenin güvenliğini, vatandaşların huzurunu sağlayacaklarını aktardı.

Daha sonra Orgeneral Çetin, Vali Pehlivan ve Akbıyık, telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya operasyona ilişkin bilgi verdi.

Denetlemede, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da yer aldı.

AA