Ardıç ağacından elde edilen yağın kullanılmasıyla üretilen sabuna katran sabunu denmektedir. Eski çağlardan ve dönemlerden beri insanlar tarafından cilt ve saç sağlığının korunması amacıyla vücutta kullanılmaktadır.

Bu özel sabunun faydaları da insanlar tarafından merak edilmektedir. İşte katran sabunu faydaları şöyle sıralanmaktadır:

-Katran sabunu ciltteki sivilceleri yok etmektedir.

-Siyah nokta oluşumunu engellemekte ve oluşan siyah noktaları da gidermektedir.

-Cilde parlaklık ve canlılık da sağlamaktadır.

-Cildi temizlemektedir.

-Egzama, sedef gibi hastalıklara iyi gelmekte ve bu hastalıkların tedavisinde önerilmektedir.

-Kuru ve hassas yapılı saçları nemlendirerek yumuşak yapıya kavuşmasında yardımcı olmaktadır.

-Saç kırılmasını önleyerek dökülmelerde etkili olmaktadır.

-Saç biti tedavisinde kullanılmaktadır.

-Saçlarda oluşan kepeklenmeyi gidermekte ve oluşumunu önlemektedir.

Katran Sabunu Ne İşe Yarar?

Katran sabununun cilt, yüz ve saça sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Nemlendirme, temizleme, sivilce giderme gibi çeşitli işlere yaramaktadır. Aynı zamanda katran sabunu bazı hastalıkların tedavilerinde de kullanılarak ciddi hastalıkları geçirdiği de bilinmektedir. Bu hastalıklara cilt hastalıkları örnek olarak gösterilmektedir.

Uyuz hastalığı bazı virüslerin neden olduğu bir cilt hastalığıdır. Bu hastalığa neden olan virüsler sarcoptes scabiei von hominis ismiyle bilinmektedir.

Uyuz hastalığı bireyde kaşıntı ve cilt dökülmesine sebep olmaktadır. Özellikle de uyuz hastalığı belirli dönemlerde artış göstermektedir. Kış ve sonbahar mevsimlerinin ayları uyuz hastalığının artış gösterdiği dönemlerdir. Aynı zamanda uyuz hastalığı bulaşıcı niteliğe sahiptir.

Tüm bu nedenlerden dolayı insanlar uyuz hastalığına iyi gelecek bitkisel yöntemleri de araştırmaktadır. Uyuz hastalığının tedavisinde elbette ki bireyler cilt doktorlarına ve uzmanlarına başvurmakta ve ilaç tedavisi görmektedir. Fakat yine de uyuz hastalığının tedavisinde bitkisel ürünlerin yeri de küçümsenmeyecek kadar çoktur.

Katran sabununun içeriğinde ardıç katranı yani ardıç ağacı yağı bulunmaktadır. Bu yağ besleyici ve iyileştirici etkiye sahiptir. Katran sabunu dolayısıyla bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Uyuz hastalığı da bir cilt hastalığıdır ve katran sabunu uyuza iyi gelmektedir.

Aynı zamanda katran sabunu uyuz hastalığıyla beraber sedef, saç dökülmesi, saç kepeklenmesi ve saç biti gibi durumların çözümüne de iyi gelmektedir.

Katran Sabunu Nasıl Bir Sabundur?

Katran sabununun içine ismini de aldığı katran maddesi katılmaktadır. Bilindiği gibi katran organik olan maddeden kuru damıtma tekniğiyle çıkarılmaktadır.

Siyah renkte ve yağ konumundadır. Katran maddesi is kokuludur ve isli bir alevle yanmaktadır. Suda erimemekte ve katran bitkisinden elde edilmektedir. Katranın bir de madenden elde edileni vardır buna da maden katranı demektedir. İşte katran sabununun içinde katran bitkisinden elde edilen katran yağı yer almaktadır.

Bu yüzden de katran sabunu da katran maddesinin siyah olmasından dolayı simsiyah bir sabundur. Bu sabunun oldukça yağlı bir dokusu vardır. Aynı zamanda içinde ardı ağacından elde edilen yağ da yer almaktadır. Bu yüzden de nemlendirme etkisi oldukça yüksek bir sabun çeşididir.

Katran Sabunu Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

Katran sabunu insanda meydana gelen çeşitli hastalıklara iyi gelmekte ve tedavilerde bitkisel çözüm sunmaktadır. Katran sabunu cilt hastalıklarına iyi gelerek tedavi etmekte yani iyileştirmektedir.

Özellikle sedef cilt hastalığı, uyuz cilt hastalığı, istik hastalıktan doğan iltihaplar, ciltte oluşan leke ve sivilceler, selülit tedavisi, egzama cilt hastalığı ve mantar hastalıkları katran sabununun kullanıldığı hastalık çeşitleridir.





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