Katy Perry bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, ilk çocuklarının cinsiyetinin kız olacağını Instagram üzerinden, eğlenceli bir fotoğrafla sevenleriyle paylaştı.

'O bir kız'

Nişanlısı Orlando Bloom’un pembe pasta kremasına bulanmış yüzünün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Perry, “O bir kız” yazarak ilk bebeğinin kız olduğunu duyurdu. Katy Perry’nin bu paylaşımına birçok ortak arkadaşından beğeni ve yorum yağdı. Jeremy Scott, “Onu giydirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Çift bu yaz planladıkları düğünlerini, corona virüs salgını nedeniyle ertelemişti.







