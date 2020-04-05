Katy Perry bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Ünlü şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile ilk bebeklerini beklediğini geçen aylarda yeni şarkısı Never Worn White'a çektiği klip ile açıklamıştı. Ünlü çift, bebekerinin cinsiyetini Instagram'dan açıkladı.
05 Nisan 2020, Pazar 10:28 Son Güncelleme:
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Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, ilk çocuklarının cinsiyetinin kız olacağını Instagram üzerinden, eğlenceli bir fotoğrafla sevenleriyle paylaştı.
'O bir kız'
Nişanlısı Orlando Bloom’un pembe pasta kremasına bulanmış yüzünün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Perry, “O bir kız” yazarak ilk bebeğinin kız olduğunu duyurdu. Katy Perry’nin bu paylaşımına birçok ortak arkadaşından beğeni ve yorum yağdı. Jeremy Scott, “Onu giydirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
Çift bu yaz planladıkları düğünlerini, corona virüs salgını nedeniyle ertelemişti.
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