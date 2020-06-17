Magazin Katy Perry hayranlarını heyecanlandırdı

Katy Perry hayranlarını heyecanlandırdı

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Katy Perry hayranlarını heyecanlandırdı

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Katy Perry, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 21:30 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, şimdi de hayranlarını heyecanlandırdı.

35 yaşındaki Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı, bu pozlara, "Eğer bir mesafe istiyorsam, bu deriden sıyrılmalıyım, eğer mesafeyi istiyorsam, güneşin içeri girmesine izin vermeliyim, yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.

Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.

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