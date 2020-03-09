Katy Perry, kız çocuk istiyor

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen ‘Kadınlar Kriket Dünya Kupası’ final maçından önce sahneye çıkan ABD'li popçu, Katy Perry kız çocuk istediğini söyledi. 35 yaşındaki Perry, hamile olduğunu Perşembe günü yayınlanan son klibinde karnını gösterek duyurmuştu. Kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom’dan hamile olduğunu açıklayan Katy Perry, giysisinin rengi ve üstündeki sembolle ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.





'Kaza değildi'

Perry'nin canlı performansı sırasında "Umarım kız olur" diye bağırmasına, hayranları çığlıklarla karşılık verdi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan SiriusXM Radyosu'ndan Mikey Piff'e konuşan Perry, Bloom'la birlikte çocuk sahibi olmayı bir süredir planladıklarını, hamileliğinin bir 'kaza' sonucu olmadığını söylemişti.

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