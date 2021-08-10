Kauçuk çiçeği, doğru bakıldığında uzun yıllar yaşayan bir bitkidir. Peki, , kauçuk çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kauçuk çiçeği hikayesi nedir? Kauçuk çiçeği hakkında bilinenler...

KAUÇUK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kauçuk çiçeği bakımında ki en önemli nokta toprağının seçimidir. Toprak seçiminde daima hassas olmalısınız. Özellikle Kauçuk çiçeği asitli olan toprak tiplerini sevmez. Dolayısıyla toprağın asitsiz olması gerekir. Toprağın 2 haftada bir kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer toprak asitli ise toprağın değişimi gerekebilir. Toprağın sıkı olmamasına dikkat edin. Seyrek bir toprak seçimi doğru olacaktır. Kauçuk çiçeği bolca hava istemektedir. Dolayısıyla evde yetiştirdiğiniz yerde mutlaka kauçuk çiçeğini bol hava alacak şekilde yetiştirmeniz gerekecektir. Bunun için bu bitkiyi balkonlarda yetiştirebilirsiniz.

Kauçuk çiçeği güneş yanıklarına karşı da hassastır. Güneşe doğrudan almayacak şekilde gölge bir ortamda yetiştirmeniz önemlidir. Kauçuk çiçeğinin hastalıklarının da iyi tespit etmek gerekir. Eğer çiçek hastalanmışsa gerekli olarak bitki ilaçlarını düzenli olarak vermeniz gerekmektedir. Kauçuk çiçeğinin gövdesi sıkı durması gerekir. Bunun için gövde tarafında olan toprağın sıkı olması bu noktada önem teşkil eder.

Kauçuk çiçeği yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı sulama sistemi benimsemeniz gerekmektedir. Kauçuk çiçeği yaz aylarında iki günde bir kere sulamanız yeterlidir. Aynı zamanda kış aylarında ise haftada 2 kez sulayabilirsiniz.

KAUÇUK ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yaprakları kıvrımlı şekildedir.

Boyları 20 santimetreye kadar uzayabilmektedir.

Rüzgarlı havaları sevmeyen bir çiçektir.

Yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı sulama dönemleri vardır.

Özellikle Eylül ve İlkbahar aylarında çoğaltılır.

KAUÇUK ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



