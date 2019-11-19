Kavga eden çiftler birbirlerini daha çok seviyor

Sürekli çatışmadan kaçınma kesinlikle uzun süreli bir ilişki kurmanın en iyi yolu değildir. Aksine, tartışırken fikrinizi açıkça konuşabiliyorsanız, bu, sevginizi başka bir düzeye çıkarmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Yetişkin insanlar kişisel saldırılara ya da bağırmaya başvurmazlar. Bunun yerine, her zaman bir uzlaşmaya varmaya ve ilişkilerini sağlıklı bir argüman yardımıyla geliştirmeye çalışırlar.

Tartışmak sizi önemsediği anlamına gelir

Tabii ki, partnerinizin sizi çıldırtan bazı alışkanlıklarına göz yummak daha kolay olurdu. Fakat gelecekte daha iyi bir sonuç elde etmek için tüm acı ve rahatsızlıklara dayanmaya hazır olmanız gerçek sevginizin bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, tartışmak daha kararlı olduğun anlamına gelir. Sadece hatırla - ne sıklıkla ailenle ya da kardeşlerinle savaşırsın? Aynı şey eşiniz için de geçerli: eğer çok tartışırsanız ve her zaman üstesinden gelirseniz, bu, büyük resmi sevdiklerinizle birlikte gördüğünüz anlamına gelir.

Mücadele etmek ilişkiyi sağlamlaştırır

İlişkinize güven oluşturmak için sessiz kalmamalısınız. Aksine, partnerinize açık bir şekilde yaklaşmak, eylemlerinizin sorumluluğunu almak ve birbirinizi dikkatlice dinlemek gerekir. Tartışma, iletişimin en büyük biçimlerinden ve en dürüst olanlarından biri olduğundan, samimiyet, güven ve bağlantı duygularını hızlandırmaya ve partnerinizle daha verimli iletişim kurmayı öğretmeye gerçekten yardımcı olur.

Tartışıyor olmak sağlıklı bir ilişkiye işaret eder

Psikologlar sağlıklı ve mutlu bir ilişki için 7 kilit nokta olduğuna inanıyor ve tartışmak bunlardan biri. Aslında, bir çift tartışmazsa, bu birşeylerin doğru gitmediğinin bir işareti olabilir. Tartışma, çiftlerin kendileri için önemli olan şeyleri ele alarak ve tartışarak değerlerini ve duygularını tekrar gözden geçirmelerine yardımcı olur. Ancak tartışırken daha sağlıklı argümanlar sunmayı ve sesinizi yükseltmemeyi tercih edin.

Tartışan çiftler kola kolay ayrılmaz

Bazı çalışmalara göre, çiftlerin genellikle yaptığı en büyük hata kaçınmadır- çoğu zaman bir şeylerin yanlış olduğunu hissederiz ama hiçbir şey söylemeyiz. Ve bu zayıf iletişim, ayrılmanın en yaygın nedeni haline geliyor. Hassas konuları tartışmanın ilişkiniz için iyi bir şey yapmadığına inansanız da, aslında bu doğru değildir. Tartışmak, sorunlarınıza odaklanmanıza ve çok büyük hale gelmeden onları çözmenize izin verir. Bu yüzden tartışan çiftler, uzun bir süre birlikte kalırlar.

İçinize atmanızı engeller

Birkaç yıldır birlikte olsanız bile, aynı fikirde olmadığınız şeyler illa ki olacaktır. Ve bu hiç de fena değil - yapıcı çatışmalar ilişkinizin kıvılcımını tetikleyebilir ve daha heyecanlı hale getirebilir. Her ikiniz de her şey üzerinde hemfikir olsaydınız sevginizin ne kadar sıkıcı olacağını hayal edin! Bu yüzden tartışmayı da bilin ve argümanları ilişkiniz için yararlı hale getirmeye çalışın.

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