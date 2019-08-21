Kavga edip dağıldılar... Tekrar karşılaşınca, kıyamet koptu!

Bir eğlence yerini işleten Bekir A, oğlu Sezercan A. ve garson olarak çalışan Mahsun Ç. ile Duran D, Ali K, Ömer M, İlyas K. ve Oğuzhan Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Grup tartışmanın ardından dağıldı.

SOPA, SİLAH…

İstasyon Caddesi’nde iki grubun tekrar karşılaşmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada Bekir A’nın silahından çıktığı iddia edilen kurşunlarla, Oğuzhan Öztürk ve o sırada olaya müdahale etmeye çalışan bir uzman çavuşun yaralandığı öğrenildi. Olayda Sezercan A, Mahsun Ç, Ali K, Duran D,Ömer M. ve İlyas K. de yaralandı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Öztürk, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralıların Sultandağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası Bekir A, emniyet mensuplarınca gözaltına aldı.

AA



