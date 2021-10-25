Türkiye Kavga ettiği kişiyi bulamayınca kardeşini öldürdü! Kan donduran cinayet

Kavga ettiği kişiyi bulamayınca kardeşini öldürdü! Kan donduran cinayet

Türkiye

Kavga ettiği kişiyi bulamayınca kardeşini öldürdü! Kan donduran cinayet

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisi işleten kişi tarafından darbedilen Hüseyin Yaşatan, kavga ettiği iş yeri sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi tabancayla öldürdü.

25 Ekim 2021, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde bir sitenin içindeki tekel bayiinde yaşandı. İddiaya göre tekel bayine gelen Hüseyin Yaşatan, henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı. Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi (28) gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Silahlı saldırgan Yaşatan da olayın ardından hastaneye gitti. Polis ekipleri hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

Soner HASIRCIOĞLU-Veysel TİMDU-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)

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