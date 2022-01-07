Türkiye Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar

Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar

Türkiye

Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

07 Ocak 2022, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında ’yan baktın’ tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin işyerine gelerek M.M.’ye saldırdı. M.M. bu sırada işyerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pitbull cinsi köpeğin M.M.’ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.’nin evinde inceleme yapmak istedi. Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.’nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı. Pitbull cinsi köpek yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA

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