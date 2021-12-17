Türkiye Kavga sokağa taştı! Ortalığı birbirine kattılar

Kavga sokağa taştı! Ortalığı birbirine kattılar

Türkiye

Kavga sokağa taştı! Ortalığı birbirine kattılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

17 Aralık 2021, Cuma 20:39 Son Güncelleme:
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Kavga, Turgulu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı. Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İHA

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