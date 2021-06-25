Kavgada kendisine yardım etmeyen kuzenlerini yaraladı!

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde 21 Haziran'da, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Oktay ve Süleyman Özbayhan kardeşler, geçen hafta aynı mahallede oturan husumetlileriyle kavga etti. Özbayhan kardeşler, kavganın ardından bu kez aynı sokakta yaşayan kuzenleri Erdal ve İbrahim Özbayhan'ın evlerine gidip kendilerine neden yardım etmediklerini sorup, tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede yatıştırıldı.

Evlerine dönen kardeşler, 2 saat sonra yanlarına babaları Hasan Özbayhan'ı da alıp tekrar akrabalarının yanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada Oktay ve Süleyman Özbayhan yanlarında getirdikleri tüfek ve tabancayla kuzenlerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ayşegül, Erdal, İbrahim ve Yasemin Özbayhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İbrahim ve Ayşe Özbayhan kardeşler ile kuzenleri Erdal ve Yasemin Özbayhan, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, saldırıyı gerçekleştiren Hasan Özbayhan ve Süleyman Özbayhan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Özbayhan tutuklandı, Hasan Özbayhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oktay Özbayhan ise her yerde aranıyor.

DHA