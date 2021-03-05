Kavgalı boşanmalara 'Arabulucu' önlemi

Son dönemde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözen arabulucuk artık boşanma ve ayrılık süreçlerinde sorunların daha da büyümesinin önüne geçtiği gibi uzun zaman alacak yargı sürecini de ortadan kaldırıyor. Bu sisteme de ‘aile arabuluculuğu’ deniyor.

MÜZAKERE İMKANI

Aile arabuluculuğu sistemiyle ilgili bilgi veren MTN Hukuk ve Arabuluculuk Yönetici Ortağı Avukat Filiz Metin, “Bu sistemle kişisel menfaatleri koruyoruz. Uyguladığımız sistematik yöntemlerle, tarafların sağlıklı şekilde konuşmalarını ve müzakerelerde bulunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca çocukların süreçten olumsuz etkilenmemesini, onların eğitimi ve geleceğinin planlanmasını sağlıyoruz. Eşleri konuşturuyor, gerekirse çocukları dinliyoruz” dedi.

TAZMİNAT, NAFAKA...

Salgın nedeniyle görüşmeleri elektronik ortamda da yapabildiklerini kaydeden yapan Metin, “Eşler arasındaki bölgesel, kültürel ve eğitim farklılıkları, inançları ve değerleri dikkate alıyoruz. Taraflar, arabuluculuk yoluyla; mal rejiminin tasfiyesi, değer artış payı, boşanmaya bağlı maddi manevi tazminatlar, nafaka talepleri gibi konuları arabuluculukta çözebilirler. Tarafsız müzakere yürütüyoruz. Türkiye’de aile arabuluculuğuna olan ihtiyaç sebebiyle buna ilişkin yasa çalışması devam ediyor” diye konuştu.



