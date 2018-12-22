Kavgaya tüple gitti

Geçen günlerde İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre, alışveriş yapmak için sokak içerisinde bulunan bir bakkala giren kişi ile bakkalcı arasında yaşanan sahte para tartışması sokağa taştı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma, müşteri ile bakkalın akrabalarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, sokak savaş alanına döndü.

MUTFAK TÜPÜYLE KAVGAYA GİTTİ

Araya giren mahallelinin ayırmaya çalıştığı kavgada bir kişinin eline aldığı mutfak tüpünü atmaya çalışması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, çareyi havaya ateş açmakta buldu. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Bakkaldaki sahte para iddiası nedeniyle yaşanan kavga bir kişinin cep telefonu ile kaydedildi.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde taşla, sopayla birbirine girdikleri, sonra ayrıldıkları ve bir daha birbirine girdikleri sırada polisin gelerek havaya ateş açtığı görülüyor.

Çevredekilerin ayrılması sonrası bir kişinin elinde tüple kavgaya dahil olduğu ve sonrasında tüpü yere koyduğu görülüyor.







