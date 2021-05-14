Türkiye Kavgayı ayırmak isterken vurularak can verdi

Kavgayı ayırmak isterken vurularak can verdi

Türkiye

Kavgayı ayırmak isterken vurularak can verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 46 yaşındaki Ali Yalçın vurularak öldü.

14 Mayıs 2021, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde, Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine evinden dışarı çıkan Ali Yalçın, tarafları uyararak, ayırmak istedi. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi, Yalçın'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.


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