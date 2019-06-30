Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum firar etti!

Akşam saatlerinde Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı.

TEL ÖRGÜLERİ AŞTILAR

Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, fırsattan yararlanan mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



