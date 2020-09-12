Kavramlar: Sağ mı, sol mu?

Sağ mı, sol mu?

Bu oyun için elinize ufak bir obje alın. Avuç içinize koyduğunuzda avucunuzun tam kapanması ve dışarıdan gözükmemesi gerekiyor. Bir avucunuza saklayın ve bunu çocuğunuza göstermeyin. Daha sonra iki elinizi çocuğunuza uzatarak "sağ mı, sol mu?" diye sorun. Sağınızı ve solunuzu sorarken ellerinizi de onun sağına ve soluna göre gösterin böylece sağ ve sol tarafını hızlıca öğrenebilir. Kazanan kaybedeni öpsün.



