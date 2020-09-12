Etkinlik Rehberi Kavramlar: Sağ mı, sol mu?

Kavramlar: Sağ mı, sol mu?

Etkinlik Rehberi

Kavramlar: Sağ mı, sol mu?

Çocuğunuza kavramları öğretmenin en güzel yöntemlerinden birisi oyun oynamak. Kavramlarını en doğru ve en eğlenceli şekilde öğretmenin yolu ise "sağ mı, sol mu?" oyunu.

12 Eylül 2020, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Sağ mı, sol mu?

Bu oyun için elinize ufak bir obje alın. Avuç içinize koyduğunuzda avucunuzun tam kapanması ve dışarıdan gözükmemesi gerekiyor. Bir avucunuza saklayın ve bunu çocuğunuza göstermeyin. Daha sonra iki elinizi çocuğunuza uzatarak "sağ mı, sol mu?" diye sorun. Sağınızı ve solunuzu sorarken ellerinizi de onun sağına ve soluna göre gösterin böylece sağ ve sol tarafını hızlıca öğrenebilir. Kazanan kaybedeni öpsün.

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