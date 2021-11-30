Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün kavun dolması tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise kavun dolması tarifi araştırıyor. Peki, kavun dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kavun dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
30 Kasım 2021, Salı 17:12 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan kavun dolması tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, kavun dolması nasıl yapılır? Kelek kavunla yapılan kavun dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KAVUN DOLMASI TARİFİ
Kavun dolması malzemeler
- 1 adet kavun (Çizgili olan cins)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet orta boy soğan
- 500 gram dana kıyma
- 1/2 su bardağı baldo pirinci (Ilık suda bekletilmiş)
- 50 gram badem
- 50 gram kuş üzümü (Suda 1 saat bekletilmiş)
- 1 çay kaşığı toz kişniş
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı nane
- 1’er çay kaşığı tuz ve karabiber
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet maydanoz
Kavunlu sos için
- 200 gram kavun içi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1/3 demet dereotu
- 4-5 yaprak maydanoz
- 1/2 çay bardağı su
Tereyağını tencerede eritip yemeklik doğranmış soğanı yumuşayana kadar kavurun.
Kıymayı da ilave edin. Suyunu çekene dek kavurmaya devam edin.
Pirinci, bademleri ve kuş üzümlerini ekleyin. 10 dakika boyunca kavurun.
En son tuzunu, baharatını ve kıyılmış yeşillikleri ilave ederek tatlandırın. Kavun dolmasının içi hazırdır.
Kavunu ortadan ikiye kesin, içini kaşıkla (İki parmak kalınlığında duvarı kalacak şekilde) temizleyin.
Kavunun içinden çıkan parçaları atmayın, daha sonra sos yapımında kullanacağız.
Hazırladığımız iç harcı kavunun içerisine doldurun.
Kavunun içinden çıkan kavun parçalarını tereyağı ile kavurup rondoda sos haline getirin.
Çok ince kıyılmış otları ekleyip tatlandırın. 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.
Fırından alın, ilk sıcaklığı geçince üzerine kıyılmış dereotu serpin.