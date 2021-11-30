Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan kavun dolması tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, kavun dolması nasıl yapılır? Kelek kavunla yapılan kavun dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KAVUN DOLMASI TARİFİ

Kavun dolması malzemeler

1 adet kavun (Çizgili olan cins)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

500 gram dana kıyma

1/2 su bardağı baldo pirinci (Ilık suda bekletilmiş)

50 gram badem

50 gram kuş üzümü (Suda 1 saat bekletilmiş)

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı nane

1’er çay kaşığı tuz ve karabiber

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Kavunlu sos için

200 gram kavun içi

1 yemek kaşığı tereyağı

1/3 demet dereotu

4-5 yaprak maydanoz

1/2 çay bardağı su

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritip yemeklik doğranmış soğanı yumuşayana kadar kavurun.

Kıymayı da ilave edin. Suyunu çekene dek kavurmaya devam edin.

Pirinci, bademleri ve kuş üzümlerini ekleyin. 10 dakika boyunca kavurun.

En son tuzunu, baharatını ve kıyılmış yeşillikleri ilave ederek tatlandırın. Kavun dolmasının içi hazırdır.

Kavunu ortadan ikiye kesin, içini kaşıkla (İki parmak kalınlığında duvarı kalacak şekilde) temizleyin.

Kavunun içinden çıkan parçaları atmayın, daha sonra sos yapımında kullanacağız.

Hazırladığımız iç harcı kavunun içerisine doldurun.

Kavunun içinden çıkan kavun parçalarını tereyağı ile kavurup rondoda sos haline getirin.

Çok ince kıyılmış otları ekleyip tatlandırın. 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.

Fırından alın, ilk sıcaklığı geçince üzerine kıyılmış dereotu serpin.



