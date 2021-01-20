Kavun yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesi olarak bilinmektedir. Vücuda pek çok faydası olan kavun aynı zamanda düşük kaloriye sahip bir meyvedir. Kalp damar sağlığından başlayarak vücudun pek çok sistemini etkileyen meyve ayrıca kilo verdirmeye de yardımcı bir meyvedir.

1) Kansere karşı etkilidir

Düzenli olarak yaz aylarında kavun tüketmek kanserli hücrelerin büyümesini ve kanserli hücrelerin oluşmasını engeller. Bundan dolayı kansere karşı etkili bir meyve olduğundan bahsedebiliriz. Kavun kanserli hücreleri yok eder.

2) Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sistemini güçlendiren meyvelerden bir tanesi olan kavunu düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir. Kavun yoğun miktarda potasyum ve c vitamini içermektedir. Bu şekilde kavun tüketmek son derecede faydalı olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı daha iyi bir vücuda sahip olmanızı sağlar.

3) Kalbi korur

Kavunun özellikle kalp hastalarının tüketilmesi doktorlar tarafından ısrarla önerilmektedir. Kavun sahip olduğu besin değerleri sayesinde kişinin kalbine doğrudan olumlu yönde etki eder. Kalp damar sağlığını korur ve kalp damarlarında tıkanıklık başlamışsa bu tıkanıklığı önler. Aynı zamanda kalp krizi riski yüksek olan kişilerde de yine kalp krizi olasılığını düşürmektedir. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında kavunu düzenli bir şekilde tüketmeniz önerilmektedir.

Kavun ayrıca ritim bozukluğu olan kişilere de önerilmektedir. Eğer kalbinizde ritim bozukluğu gibi şikayetleriniz varsa kavun tüketebilirsiniz.

Kavunun zararları nelerdir?

1) Diyabeti tetikler

Kavunu fazla tüketmeniz durumunda diyabet hastaları için uygun olmayacak faktörler doğabilir. Kavun fazla şekerli bir meyvedir. Bundan dolayı eğer şeker hastası iseniz kavunu fazla tüketmemeniz doktorlar tarafından da önerilmektedir. Bunun dışında kavunun aşırı derecede tüketilmediği durumlarda hiçbir zararı yoktur. Şeker hastalarının doktoruna danışarak kavun tüketmesi uygun olacaktır.

Ne işe yarar?

1) Ülsere iyi gelir

Eğer ülser hastasıysanız gönül rahatlığı ile kavun tüketebilirsiniz. Kavun mideye oldukça iyi gelmektedir. Dolayısıyla en sık karşılaşılan mide hastalıklarından olan ülsere de son derecede iyi gelmektedir. Düzenli olarak kavun tüketerek ülser hastalığını tedavi edebilirsiniz.

2) Tansiyonu dengeler

Tansiyon hastalarının da yaz aylarında kavun tüketmesi son derecede faydalı olacaktır. Eğer sürekli olarak yüksek tansiyon şikayetiniz varsa kavun tüketerek tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz. Tansiyonun düşmesine yardımcı olan kavun aynı zamanda tansiyonunun tekrardan yükselmesini de engeller.

3) Metabolizmayı hızlandırır

Kavun sindirilmesi en kolay olan meyvelerden bir tanesidir. Özellikle yaz aylarında kilo vermek isteyenler fakat metabolizması yavaş olan kişilere diyetisyenler tarafından da kavun önerilmektedir. Kavun hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak ve metabolizmanızı da hızlandıracaktır. Metabolizmanızı hızlandırdığı gibi bölgesel yağlardan da yine kavun ile kurtulmanız mümkündür. Yağ yakmayı destekleyen meyvelerden biridir.

Kavun isterseniz dilimleyerek isterseniz de suyunu çıkararak tüketebilirsiniz. Kavunun en fazla tüketilen şekli ise dilimleyerek yenilerek tüketilmesidir. Kavunu tüketirken çekirdeklerini çıkarmamalısınız. Bu yanlış olan bir tüketim şeklidir. Çekirdekleri ile birlikte tüketmeniz sağlığınız açısından en doğrusu olacaktır.





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