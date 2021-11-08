Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kavurmalı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, kavurmalı pide nasıl yapılır? Evde kavurmalı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

KAVURMALI PİDE TARİFİ

Kavurmalı pide malzemeler

Hamuru için

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

40 gram yaş maya

1 yumurta sarısı

1 yumurta

1 kahve fincanı tereyağı

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

İç harcı

250 gram kavurma

2 domates

5 sivribiber

2-3 dal maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

KAVURMALI PİDE YAPILIŞI

Ilık sütte mayayı eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Domates ve biberi ufak doğrayın, maydanozu ince kıyın. Salça, et, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırarak harcı hazırlayın. Mutfak tezgahına un serpin ve hamuru tekrar yoğurup 6 parçaya ayırın. Her parçayı oval şekilde açıp, harcı paylaştırın. Pidelerin kenarını içeri doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.



