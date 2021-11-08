Kavurmalı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım kavurmalı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün en sevilen pide tarifleri yapacak. Ekran başında izleyen seyirciler ise kavurmalı pide tarifi araştırıyor. Peki, kavurmalı pide nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kavurmalı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 17:51 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kavurmalı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, kavurmalı pide nasıl yapılır? Evde kavurmalı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
KAVURMALI PİDE TARİFİ
Kavurmalı pide malzemeler
Hamuru için
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 40 gram yaş maya
- 1 yumurta sarısı
- 1 yumurta
- 1 kahve fincanı tereyağı
- 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
- Tuz
İç harcı
- 250 gram kavurma
- 2 domates
- 5 sivribiber
- 2-3 dal maydanoz
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz
- Karabiber
Ilık sütte mayayı eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Domates ve biberi ufak doğrayın, maydanozu ince kıyın. Salça, et, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırarak harcı hazırlayın. Mutfak tezgahına un serpin ve hamuru tekrar yoğurup 6 parçaya ayırın. Her parçayı oval şekilde açıp, harcı paylaştırın. Pidelerin kenarını içeri doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.