Sizi röportaj için aradığımda manikür için kuaför arıyordunuz. Epey bakımlısınız sanırım?

Kendime dikkat ederim. İnsanlar bakımlı olmalı. Bu sadece dışarıya değil, kendine de saygındandır. Başkaları için değil, kendim için bunu yaparım. Zaten “Kim ne der?” diye düşünmem hiçbir zaman. Aslında manikür ve pedikürü normalde kuaförde yaptırmam, kendim yaparım ama şimdi Bodrum’da olunca ve malzemelerim de yanımda olmayınca mecbur kaldım.

Son birkaç aydır herkes evdeydi. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz?

Kötüydü tabii. Moral bozucu bir süreç yani. Gerçi ben televizyoncu olduğum için dışarı çıkma hakkım vardı ama çıkmadım. Çıksam nereye gidecektim? Oğlanın yanına, bir de Hülya’nın yanına gittim, o kadar yani. Ama psikolojik olarak çok etkilenmedim ve hiç korkmadım. Mukadderata çok inandığım için “Olacak olan olur” diye bakarım. Test olmuştum, o da negatif çıkmıştı zaten.

Herkes eninde sonunda birbirini kaybedecek

İnsan kendinden çok sevdikleri için korkuyor belki de...

Herkes birbirini kaybedecek eninde sonunda. Bu, önüne geçilebilecek bir durum değil. Benim sağlığımda benim sevdiklerim gitmesin de... Bana ne olursa olsun. Kimsenin acısını görmek istemem.

Size de bir şey olmasın canım, sevdikleriniz de sizin için çok üzülür...

Üzülür de unuturlar çok çabuk. Rahmetli babam öleli 20 yıl oldu. Unutuldu, geçti. Ben tabii ki babamı unutmuyorum ama neticede kabullenmen gerekiyor. Ama bana ölüm soruları sormak için biraz erken değil mi? Niye beni erkenden yolluyorsun öte dünyaya? Dur bakalım, daha yaşayacağımız günler var.

Allah uzun ömür versin, konuşma öyle evrildi. Ölümden korkar mısınız?

Yok canım, elbette bir gün hepimizin sonu o ama çok erken olmasının da manası yok. Ben pandemi konusunda ilk günden bugüne korkulacak bir şey olmadığını söylüyorum. Dünya da Türkiye de normal hayata geçti zaten. Bence Cumhurbaşkanımız önlemleri esneterek doğru bir karar verdi.

Çok çabuk mu normalleştik ya da çok anormalce?

Bence verilen karar doğruydu. İnsanlar koronayla bağışıklık sistemi sayesinde savaşacak. Ben ölenlerin de yarısının eceliyle öldüğünü düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Doğrudur ya da yanlıştır bilemem.

Bodrum’da durum nasıl görünüyor?

Geçen gün akşam yemeğine bir restorana gittik, bir tane maske takan yok. Zaten maske ile yemek nasıl yenecek yani? 65 yaş üstü 80 gün boyunca evden çıkamadı. Çok talihsizce. Ben bile hayatta göbeği olmamış bir adamım, göbeklendim yani.

Ekonomik olarak kötü etkilenmedim

Madonna “Salgın hepimizi eşitledi” demişti. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ben Madonna’nın o dediğinin doğruluğundan çok emin değilim. İnsan balık hafızalıdır, çabuk unuturuz her şeyi. Ama çok acizmişiz, onu gördük.

Ekonomik olarak etkilendiniz mi?

Ekonomik olarak sıkıntı yaşamadım. Benim belirli bir maaşım var. Paramı aldım ama insanların çoğu bu sıkıntıyı yaşadı. Yaşayacaklar da zaten. Bütün mekanlara bakıyorum, bomboş… Ekonomik açıdan çok darbe vurdu insanlara. Günübirlik çalışanlar var, işten atılanlar var. Var da var... Eee sanatçılar da bunu epey konuştu, onlar da sahneye çıkamıyor. Spor dünyası da çok etkilendi.

Ligin başlaması için geç bile kalındı

Süper Lig, 12 Haziran’da başladı. Doğru bir karar mıydı sizce?

Bence geç bile kalındı. Almanya üç haftadır oynuyor. Oynanmalıydı. Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak gibi isimlerin korona olup atlatması, insanların gözünde de daha rahatlatıcı bir durum oldu. Ligin favorisi şimdilik Trabzonspor, bakalım neler olur? Bir de spor deyince insanların aklına bir tek futbol geliyor ama bunun basketbolu var, voleybolu, golfü, tenisi var. Seyircinin olduğu her platformda spor dünyası çok etkilendi.

Futbol yorumculuğu olmasa ne yapardınız?

Kendi ticari hayatım var. Koronadan dolayı biz de ekonomik olarak elbette darbe aldık. Ama bugünler gelir geçer. İyi bir dönüş yaparız hayatımıza. Bu süreçte biz hayatımızda ne kadar önemli işler varmış, onun farkına vardık. Sinemaya, tiyatroya, spor salonuna gitmek çok büyük bir lüksmüş meğer.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Severim, kullanıyorum ama manyağın biri adıma sürekli hesaplar açıyor. 100 kere de “Benim hesaplarım değil” diye söyledim ama yine de bazıları onu ben sanıyor.

Hülya, hayattaki en iyi dostum yeniden evlenmemiz söz konusu değil

Karantinada sürekli Hülya Hanım ile fotoğraflar, videolar paylaşınca magazin dünyasında tekrar evleneceğiniz yönünde konuşmalar oldu...

Öyle bir şey yok ya! Hatta evinde de kalmadım. Gidip geliyordum. Sonuçta orası benim evim sayılır. Kalsam da kime ne? Kızımız var bizim. Tekrardan evlilik gibi bir şey söz konusu değil.

Ama Hülya Hanım “Ocak ayında, sizi sürpriz bir kararla şaşırtabilirim” demişti…

Hülya, mizah yönü güçlü bir kadındır. İnsanlarla eğlenmeyi sever ve bu konuda devamlı espri yapar. O hayatla da insanlarla da dalga geçiyor. Normaldir yani, bir şey yok. Hülya Çilingiroğlu artık o! Hatta hayattaki en iyi dostumdur.

Ne kadar medeni bir ayrılık ve ardından dostluk…

Maşallah size. Anlaşıp ve çok medeni bir şekilde ayrıldık.Bizim aramızda ne kavga, ne şiddet, ne başka bir şey oldu. Saygımızı da hiç yitirmedik. Olması gereken de bu. Fakat bazı çiftler ayrılırken öyle şiddetli şeyler yaşıyor ki bizim medeniyetimiz onlara tuhaf geliyor. Tuhaf olan zorbalıkla ayrılmak ya da ayrılmama isteği... Normal olan bizimki aslında. Neticedeben, bu evliliğin üzerine bir evlilik daha geçirdim. 15 yaşında bir çocuğum daha oldu.

Feraye Hanım’la da Hülya Hanım ile olduğunuz gibi sıkı dost musunuz?

Yok. Onunla öyle bir dostluğum yok.Onu da severim, saygı duyarım. Çocuğumun annesidir. Ama bende Hülya bambaşka bir seviyede. En iyi dost, en iyi arkadaş, güven deyince aklıma gelen ilk insan. Başım sıkışınca aklıma gelen ilk isim.

Hayatımda kimse yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor

Yeni bir birlikteliğiniz olduğu söylendi…

Valla Hülya ile fotoğrafım dışında başka hiç kimse ile görüntülenmedim. Hayatımda şu an kimse yok. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Neden olmasın ki? Sağlıklı bir bireyim. Her sağlıklı insanın hayatında birinin olması gerekiyor.

Yarın Babalar Günü. Oğlunuz Kaya ile Bodrum’da olacaksınız değil mi?

Evet. Ben babasız büyüdüm, herkes hayatta babasının kıymetini bilsin. Ben evlatlarımı çok seviyorum. Onlara çok düşkünüm. Onlar da bana çok düşkünler ve saygılılar. Benden çok çekinirler. Çocuklarımın ikisiyle de hiçbir sorun yaşadım. Çok düzgün evlatlar, bizi hiç üzmediler.

Zehra, annesinden mi sizden mi çekinir?

Her şeyini annesine daha rahat anlatır, neticede annesidir. Beni sever ama biraz çekinir. Çok özelini paylaşmaz ama paylaşsa da ben anlayışla dinlerim.

Erkek erkeğe öpüşmenin son derece karşısındayım. Öpüşmek ne abi?

Artık tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek de yok...

Ya ben zaten tokalaşmak ve sarılmaktan hiç haz etmem. Hele erkekle öpüşmenin son derece karşısındayım. Ve bunu mümkün mertebe yapmayan bir insanım. Ellerimi iyi yıkarım, ben bu el yıkamayı ameliyathanede öğrendim. O zaman yaşım 6-7 idi. Dolayısıyla bir cerrah gibi elimi yıkarım. Bana hijyen konusunda koronanın öğrettiği çok bir şey yok.

Erkeklerin öpüşmesinin nesinden rahatsız oluyorsunuz?

Öpüşmek ne demek abi? Erkek erkeğe öpüşmek, kafa tokuşmak ne kadar normal sizce? Ne kadar gereksiz bir eylem.

Yani bunda rahatsızlık duyacak ne var, anlamadım...

Hem sıcakkanlı Akdeniz insanlarıyız biz... Sıcakkanlılığımızı daha başka şeylerde gösteririz. Erkek erkeğe öpüşme ile sıcakkanlılığın ne ilgisi var. Korona var, şimdi yapmıyoruz, neremiz eksildi? Ne yani şimdi sıcakkanlı değil miyiz? Bu süreç bitse de ben bunları yine yapmayacağım. Mesela sokakta geliyor, tanımadığın bilmediğin bir adam seni öpmeye çalışıyor. “Abi gel öpeyim” diyor. Ne alakası var? Öpmesin kardeşim, istemiyorum.