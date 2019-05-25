Kaya Çilingiroğlu: Hiç kıskanç değilim

10 yıl öncenizle bugününüz arasında en belirgin fark ne?

Daha rahat bir insanım.

Duyduğunuz en güzel aşk tanımı nedir?

Yok öyle bir şey.

Çocukluk hayallerinizden biri neydi?

F1 sürücüsü olmak.

Bir kez daha dünyaya gelseniz erkek mi olmak isterdiniz kadın mı?

Erkek olmak isterdim. Halimden memnunum.

Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz bir hayat tecrübesi?

Büyükleri dinlemek.

Hayatın basit zevkleri arasında asla vazgeçemeyeceğiniz bir şey?

Mutluluk…

Hangi dünya starıyla yan yana fotoğrafınız olsun istersiniz ve hangi pozisyonda?

Hiçbiriyle istemem.

Ölmüş ve ölmemiş dört kişilik bir sofra olsa kimle oturmak isterdiniz?

Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Leonardo da Vinci ve Michael Jordan.

Yeryüzündeki en faydalı insan icadı sizce ne?

Kesinlikle elektrik.

Romantik misiniz yoksa realist mi?

Romantiğimdir.

AĞLAMAKTAN UTANMAM

“Seni seviyorum” sözüne verilebilecek en kötü cevap ne?

“Peki” cevabı.

Yolda yürürken karşıdan kendinizin geldiğini görseniz ne yapardınız?

Selam verirdim.

En son ne zaman ağladınız?

Bilmiyorum ama ağlamaktan utanmam.

En sevmediğiniz ders hangisiydi?

Edebiyat, hiç sevmezdim.

Hayatınız bir dizi olsa adını ne koyardınız?

‘Monk’ koyardım.

Türk insanının en tipik özelliği nedir?

Gözleri bence.

Bir sevgi uğruna yaptığınız en büyük fedakarlık?

Hiç yapmadım.

Aşkın dili olsaydı sizin için ne söylerdi?

“Oha” derdi.

En son kime “Seni seviyorum” dediniz?

Sevgilime dedim.

Vücudunuzda en rahatsız olduğunuz yer neresi?

Hiçbir yerimden rahatsız değilim.

“Ölsem de vazgeçmem” dediğiniz bir huyunuz?

Dürüstlük.

Bir yetişkin olarak yaptığınız çocuksu şeyler?

Muzırlık.

Ünlü favori çiftiniz kim?

Michelle Obama ve Barack Obama.

En sevdiğiniz yemek hangisi?

Yemek seçmem.

Sizce bir kadının en güzel yaşı kaçtır?

30 ve 40 yaş arası.

BİR KADININ ÖNCE FİZİĞİNE BAKARIM

Bir kadında ilk önce neye bakarsınız?

Fiziğine bakarım.

Kıskanç mısınız?

Asla. Hiç değilim.

Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Kesin olurdum.

Hayatınız bir film olsa, hangi oyuncunun sizi oynamasını isterdiniz?

Robert De Niro.

Kadın olsanız kendinizin en çok neyinden etkilenirdiniz?

Neşeli halimden.

Türk starları arasında sizde en çok şefkat uyandıran isim?

Cem Yılmaz. Komik buluyorum kendisini, bu yüzden şefkat uyandırıyor.

Size alınacak en güzel hediye ne olurdu?

Kitap hoşuma gider.

Seçimlerde aday olsanız en büyük vaadiniz ne olurdu?

Politika sevmem.

Sizce dünyamızdaki en büyük sorun nedir?

Açlık.