Magazin Kaya Çilingiroğlu'ndan eski sevgilisine dava

Kaya Çilingiroğlu'ndan eski sevgilisine dava

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Kaya Çilingiroğlu'ndan eski sevgilisine dava

Kaya Çilingiroğlu, eski sevgilisinin evine izinsiz geldiğini ve kapıda unutulan anahtarı alarak kaçtığını belirtip şikayetçi oldu. Savcılık, konut dokunulmazlığını ihlal eden eski sevgiliye, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

06 Haziran 2021, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
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Kaya Çilingiroğlu'nun başı eski sevgilisiyle dertte! Eski sevgili İlknur A., geçtiğimiz aylarda Çilingiroğlu'nun Etiler'deki evine gitti. Evde Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Hanım vardı. Gülümser Hanım, oğluna, bir kadının geldiğini, evde kendisini görünce kapıda unuttuğu anahtarı alarak kaçtığını söyledi. Bunun üzerine karakola giden Çilingiroğlu, İlknur A.'dan şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK SUÇU VAR

İLKNUR A., Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip "Anahtarı benim geleceğimi düşünerek kapının üzerinde bıraktığını sandım. Evde Kaya yerine annesini görünce anahtarı düşünmeden alıp kaçtım" dedi. Hazırlanan iddianamede hırsızlık suçunun oluştuğu, konut dokunulmazlığının ihlal edildiği kaydedildi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  DİLEK YAMAN/ GÜNAYDIN


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