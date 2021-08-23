Magazin Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya 15 yaşında!

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya 15 yaşında!

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Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya 15 yaşında!

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya, yeni yaşını kutladı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

'İYİ Kİ BİZİ SEÇMİŞSİN'

Kaya, 15 yaşına bastı. Baba Çilingiroğlu oğlunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı "İyi ki bizi seçmişsin" mesajıyla kutladı. 

Baba Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile oğlunun kutlama fotoğrafını da sayfasında paylaştı.  Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafını beğenenler arasında Hülya Avşar da vardı. 

Avşar "Nice mutlu yılları olsun yakışıklının iyiki dogmuş" yorumunu yaptı. 

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