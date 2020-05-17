Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi utangaç çıktı
Karantina günlerinde yeni bir aşka yelken açan Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
17 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Kaya Çilingiroğlu 2017’de aşk yaşamaya başladığı Seda Sevin’den Eylül 2019’da ayrılmıştı. Yalnız kalmayı pek sevmeyen Kaya Çilingiroğlu iddiaya göre; karantina günlerinde yeni bir maceraya yelken açtı bile. Önceki gün otomobili ile Bebek’te bir lokantaya giden Kaya Çilingiroğlu objektifleri fark edince aracına dönüp maskesini taktı. Kız arkadaşı ise utangaç çıktı. Otomobilden inmediği gibi yüzünü saklamaya çalıştı, keşke maske taksaydı!