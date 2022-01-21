Kaya kartalını bitkin halde buldu, kümeste beslemeye başladı!
Bolu'da Nazmi Turan isimli vatandaş, arazide bitkin bulduğu kaya kartalını tavuk kümesinde besleyip, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
21 Ocak 2022, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
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Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Nazmi Turan, dün yolda bitkin haldeki kaya kartalını gördü.
Kartalı bakımı için tavuk kümesine götüren Turan, daha sonra durumu Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.
Uçmakta zorlanan kaya kartalı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Turan'dan alındı.
Rehabilitasyon merkezinde bakıma alınan kaya kartalı, daha sonra doğal ortamına bırakılacak.