Türkiye 'Kayağa gidiyorum' deyip intihar eden doktorun 5 sayfalık mektubu ortaya çıktı

'Kayağa gidiyorum' deyip intihar eden doktorun 5 sayfalık mektubu ortaya çıktı

Türkiye

'Kayağa gidiyorum' deyip intihar eden doktorun 5 sayfalık mektubu ortaya çıktı

Bursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra Uludağ eteklerindeki ormanda cansız bedeni bulunan doktor Mustafa Yalçın'ın 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu. İşte o mektupta yazanlar...

17 Şubat 2021, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Bursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ın (35), 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün sabah saat 08.00 saatlerinde, "Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. 27 AR 993 plakalı otomobiliyle evden ayrılan Yalçın'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolunun 11'inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

Yalçın'ın kaybolma ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi.

Otomobilin terk edildiği alan üzerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonunda, Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Yalçın'ın, potasyum ve çeşitli ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Yalçın'ın intihar ettiği yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.



Öte yandan Mustafa Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazıp bıraktığı 5 sayfalık intihar mektubu bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.



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