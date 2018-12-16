Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Cıbıltepe, yılbaşında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

Son yıllarda kış turizmine yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve dünyanın sayılı pistlerine sahip olan Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerine ev sahipliği yapan Erzurum'da turizmciler, yerli ve yabancı turistler için bu yılbaşında farklı ve zengin eğlence paketi hazırladı.

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Palandöken'de çok sayıda sanatçı da Palandöken Dağı'nda hizmet veren otellerde sahne alarak, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Erzurum'da turistlere kayak zevkinin yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetler ve birçok eğlence programı da sunulacak.

Kar kalınlığının şu sıralar 50 santimetreye ulaştığı Palandöken Dağı'ndaki otellerde, yeni yıl hazırlıkları kapsamında turistlerin kentten memnun ayrılmaları için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Pistleri suni kar püskürterek hazır hale getirmeye çalışan otel yetkilileri, otellerdeki eksikleri de bir bir gidererek yeni yıla heyecanla hazırlanıyor.

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Palandöken'de kayak sezonunun açılmasıyla rezervasyon taleplerini almaya başladıklarını söyledi.

PİSTLERİN TAMAMI HAZIR OLACAK

Hafta sonları otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 95'e yaklaştığını ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Yılbaşında otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100 olacağı görünüyor. Palandöken'deki 2 bin 500 yataktan yaklaşık 2 bin 200'ü doldu, boş olan 300'ü de ivedi şekilde bitecektir. Bu yıl güzel hava, güzel kar ve bol misafirle yeni yıla gireceğiz. Yeni yıl için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Suni karla pistleri dolduruyoruz. Palandöken'deki pistlerin yüzde 100'ü yılbaşında açık olacaktır."

Ömer Akça, Palandöken Dağı'nda gece gündüz kesintisiz kayak yapıldığına işaret ederek, pistlerin oldukça emniyetli ve güvenli olduğunu dile getirdi.

Bol eğlenceli yılbaşı tatili için herkesi Palandöken'e beklediklerini aktaran Akça, "Bu yılki rezervasyonların büyük bölümü her zaman olduğu gibi Ankara, İstanbul ve İzmir menşeli. Yurt dışından Rusya'dan 250 kişilik bir kafile gelecek. Ukrayna ve Azerbaycan'dan da misafirlerimiz de olacak." diye konuştu.

YENİ YIL HEYECANI SARDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi de sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleri ve doğal güzelliğiyle yılbaşında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sarıçam ormanları ile kristal karın yanı sıra bilgisayar donanımlı telesiyejleri ile saatte 1200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

Toplam 30 kilometrelik pist uzunluğuyla tatilcilere eşsiz kayak imkanı sunan Cıbıltepe, yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan tatilcilerin de gözdesi haline geldi.

Yılbaşı dolayısıyla yoğun taleple karşılaşan ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e varan Cıbıltepe'de, yılbaşı etkinlikleri için hazırlıklar da tamamlandı.

Telesiyejlerin bakımını yapıp, pistleri hazır hale getiren yetkililer, otellerdeki eğlence programlarıyla yeni yıla coşkuyla girmek istiyor.

OTELLERİN TAMAMI DOLDU

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, Cıbıltepe'nin son kar yağışıyla sezona hızlı girdiğini belirterek, kayak merkezlerinde yılbaşı öncesi de gelecek misafirler için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yılbaşı nedeniyle otellerin dolduğuna dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Pistler düzeltilmiş ve tesisler tam kapasiteyle çalışıyor. Yılbaşı için otellerimizde müzik programları, Kafkas oyunları ile havai fişek gösterileri gibi birçok aktivite yapılacak. Şu anda yılbaşı dolayısıyla otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Sömestir için bile yüzde 80-90 oranında rezervasyon yapıldı. Misafirlerin rezervasyonlarını hızlı şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Gerçekten bu yıl Cıbıltepe turizmde zirve yapacak."

TALEP ARTIŞI VAR

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdür Yardımcısı Battal Temel de otellerin kayak sezonu ve yılbaşı için hazır olduğunu dile getirerek, "Yılbaşında programlarımız dolu dolu geçiyor. Bu sene de havai fişek gösterisi, meşaleli yürüyüş ve sucuk partisi olacak, ayrıca yılbaşında gece kayağı da olacak. Bu yıl geçen senelere göre talep daha çok, dağdaki otellerin tamamı genel olarak yüzde 100 dolu. Bütün kayak tutkunlarını bekliyoruz." dedi.

Cıbıltepe'de toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile saatte 1200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.

Bölgede, Cıbıltepe ve Palandöken dışında Erzurum'daki Konaklı, Erzincan'daki Ergan, Ardahan'daki Yalnızçam, Ağrı'daki Küpkıran, Tunceli'deki Ovacık kayak merkezlerinde de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

AA