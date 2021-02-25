Magazin Kayak yaparken ölümden döndü

Kayak yaparken ölümden döndü

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Kayak yaparken ölümden döndü

Cemiyet hayatının renkli ismi iş kadını Burcu Şendir çocuklarıyla gittiği Kartalkaya tatilinde kayak kazası sonucu hastanelik oldu. Şendir, "Doktorlar ‘Verilmiş sadakanız varmış’ dedi. Bu bana acı bir ders oldu. Artık asla kasksız kaymam. Zaten bir daha kayak yapar mıyım, bilmiyorum" dedi. Halil Kalmuk / POSTA

25 Şubat 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Burcu Şendir 2016’da boşandığı Necmettin Karabacak’tan olan çocukları Duru ve Furkan ile Bolu Kartalkaya’ya gitmişti. Şen şakrak başlayan tatil kötü bitti. Geçen salı öğle vakti kayak yaparken, arkadan gelen başka birinin çarpması sonucu, hastanelik oldu. Bolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sosyetik güzelin gözünün hemen altı yarıldı, bileğinde, boynunda ve omzunda ezilmeler meydana geldi. İlk tedavisinin ardından ambülansla İstanbul’a dönen Burcu Şendir ile konuştum. Korkunç kaza anını anlatırken, olayın şokunu yaşıyordu.

BOMBA PATLATTI ZANNETTİM

Burcu Şendir şunları söyledi: “Snowboard’çılar müthiş bir hızla kayıyorlar ve büyük ses çıkartıyorlar. Kayarken arkamdan gürültü geldi. Korktum. Kask da takmamıştım çünkü. Kim acaba bu diye başımı sola çevirmemle, atom bombası patlattı zannettim. Kafa tasımın kırıldığını düşündüm.. Bayılmışım. Görenler öldüğümü düşünüp hemen jandarmayı aramış. Kızım da beni sedyeye görünce şok olmuş. Gözümü ambülansta açtım. Doktorlar beyin kanamasından şüphelenmişler. MR ve tomografi çekildi. Gözümde açılma var. Allah korudu. Bana vuran adam, yüzümü kan içinde görünce korkup kaçmış. Hâlâ ortada yok.”

BELİ KIRILMIŞTI

Modacı Deniz Berdan da 2016’a İsviçre Zermatt’ta kayak yaparken benzer bir kaza geçirmişti. Arkadan hızla gelen bir kayakçının çarpması sonucu, beli kırılmıştı. Felç tehkilesine karşı iki gün kıpırdamadan hastanede yatmış, sonra ameliyat olmuştu. Beline çivi takılan Deniz Berdan aylarca fizik tedavi görmüştü. Ali Koç da 2016 da Fransa Courchevel’de kayak yaparken düşmüş, omzunu sakatlamıştı.

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