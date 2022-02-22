Dünya Kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu

Kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu

Dünya

Kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın son gün mücadelesinde Finlandiya kayaklı koşu takımından Remi Lindholm'un cinsel organı, aşırı soğuktan dondu.

22 Şubat 2022, Salı 08:30 Son Güncelleme:
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Çin’de düzenlenen Pekin Olimpiyatları’nda Finlandiya adına yarışan kayakçı Remi Lindholm talihsiz anlar yaşadı. Dondurucu havada 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometre kayak yapan sporcunun cinsel organı dondu. Parkurunu kısaltmak zorunda kaldı. Yarışı sıcak su torbası yardımıyla tamamlayabildi. Sporcu yürüyemediği için pistten yardımla uzaklaştırıldı. Kayakçı “Hayatımın en zor yarışlarından biriydi. Bittiğinde hangi kısmımın donduğunu tahmin edebilirsiniz. Isınmaya başlarken çektiğim acı dayanılmazdı” dedi.


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