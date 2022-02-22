Çin’de düzenlenen Pekin Olimpiyatları’nda Finlandiya adına yarışan kayakçı Remi Lindholm talihsiz anlar yaşadı. Dondurucu havada 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometre kayak yapan sporcunun cinsel organı dondu. Parkurunu kısaltmak zorunda kaldı. Yarışı sıcak su torbası yardımıyla tamamlayabildi. Sporcu yürüyemediği için pistten yardımla uzaklaştırıldı. Kayakçı “Hayatımın en zor yarışlarından biriydi. Bittiğinde hangi kısmımın donduğunu tahmin edebilirsiniz. Isınmaya başlarken çektiğim acı dayanılmazdı” dedi.





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