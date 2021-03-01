Türkiye Kayaların arasındaki Atatürk büstünü o halde bırakmaya yüreği el vermedi

Kayaların arasındaki Atatürk büstünü o halde bırakmaya yüreği el vermedi

Türkiye

Kayaların arasındaki Atatürk büstünü o halde bırakmaya yüreği el vermedi

Karaman'da Murat Koç, balık tutmaya gittiği dere kenarında kayalıkların arasında bulduğu Atatürk büstünü kucaklayıp eve götürdü. Evinin girişine betondan kaide yapıp büstü de üstüne yerleştirdi. murat koç, 'Atamızın büstüne o halde bırakmaya yüreğim el vermezdi' dedi.

01 Mart 2021, Pazartesi 08:28 Son Güncelleme:
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Karaman’ın Ermenek ilçesinin Kazancı beldesinde yaşayan Murat Koç (37), arkadaşlarıyla balık avlamak için Nadire Kanyonu'na gitti. Balık tuttuğu sırada kayalıkların arasında bir cisim fark etti. Yaklaşıp baktığında Atatürk büstü olduğunu gördü. Güçlükle büstü bulunduğu yerden çıkardı. Temizledikten sonra arkadaşlarının yardımıyla evine götürdü.



Murat Koç, kardeşi Berat Koç ile birlikte evin bahçe girişine betondan kaide yapıp Atatürk büstünü üstüne koydu. Murat Koç, “Büstüoradabırakamazdım.30-35kilo ağırlığındaydı. Arkadaşların yardımıyla 1.5kilometre kadar taşıdık. Arabaya koyup eve getirdim. Şimdi evimizin girişini süslüyor. Çocuklarım da Atatürk’e saygısını gösteriyor” dedi.

Ali Rıza ETCİ /DHA


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