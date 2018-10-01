Kayalıklara gizlenen bir çuval esrar ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Arıcak ilçesi kırsalında kayalıklar arasında gizlenmiş vaziyette bir çuval içerisinde 32 kilo 70 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda ise, Palu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 Glock ve 2 adet Baretta marka tabanca olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 kurşun ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili işlemler sürüyor.

DHA