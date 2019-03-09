Kayalıklarda can pazarı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Ekipler genç kadını ikna etmek için yoğun çaba sarf etti
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Gazi Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.K., evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi.
İKNA EDİLEREK AŞAĞI İNDİRİLDİ
Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların altına branda açarken, polis ekipleri de H.K.yı ikna etmek için uğraştı.
Genç kadın 1 saatlik ikna çalışmasının ardından aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ (İHA)