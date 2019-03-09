Kayalıklarda can pazarı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Gazi Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.K., evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi.

İKNA EDİLEREK AŞAĞI İNDİRİLDİ

Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların altına branda açarken, polis ekipleri de H.K.yı ikna etmek için uğraştı.

Genç kadın 1 saatlik ikna çalışmasının ardından aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA)