Kayalıklarda gezerken bir anda denize atladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kayalıklarda gezerken bir anda denize atlayan Hayrettin A.(57), balıkçılar tarafından kurtarıldı

05 Mayıs 2019, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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Kayalıklarda gezerken bir anda denize atladı

İddiaya göre kayalıklarda gezen Hayrettin A., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendini denize attı.

Hayrettin A.´ nın denizde çırpındığını görenler yardıma koştu. Denize giren balıkçılar Hayrettin A.´ yı kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hayrettin A., özel hastanede tedaviye alındı.

DURUMU İYİ

Hayrettin A.´ nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Balıkçı Niyazi Amasra, olayı polise anlatarak Hayrettin A.´ nın alkol aldıktan sonra denize atladığını söyledi.

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