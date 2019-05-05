Kayalıklarda gezerken bir anda denize atladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kayalıklarda gezerken bir anda denize atlayan Hayrettin A.(57), balıkçılar tarafından kurtarıldı
İddiaya göre kayalıklarda gezen Hayrettin A., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendini denize attı.
Hayrettin A.´ nın denizde çırpındığını görenler yardıma koştu. Denize giren balıkçılar Hayrettin A.´ yı kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hayrettin A., özel hastanede tedaviye alındı.
DURUMU İYİ
Hayrettin A.´ nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Balıkçı Niyazi Amasra, olayı polise anlatarak Hayrettin A.´ nın alkol aldıktan sonra denize atladığını söyledi.