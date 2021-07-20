Türkiye Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti

Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti

Türkiye

Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlayan Selim Bayzan (22) hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2021, Salı 00:41 Son Güncelleme:
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Olay, Kerpe Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla kayalıklardan denize atlayan Selim Bayzan sudan çıkmadı. Selim Bayzan’ın sudan çıkmadığını gören arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekibi ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi´ne bağlı cankurtaranlar geldi. Kayalıklardan atladığı yerden yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan Selim Bayzan, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi Bayzan´ın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi morga götürüldü. Bayzan´ın, başını kayalıklara vurduğu ve boynunun kırıldığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.

DHA

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