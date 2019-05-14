Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir binanın istinat duvarı saat 17.37'de büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Kurtarma çalışması sırasında göçük altından 1 kişi yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başakşehir’de çöken istinat duvarıyla ilgili açıklama yaptı.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'ndeki Bahçeşehir sitesi istinat duvarında saat 17.45’te göçük meydana gelmiştir. Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Sitesi'nin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Duvarın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde duvarın bir anda yerle bir olduğu anlar yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen seyir halindeki araçta duvarın altında kalıyor. Çökmenin ardından olay yerini toz bulutu kaplıyor.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Başakşehir Belediyesi bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 17.31’de Başakşehir ilçemiz Başakşehir Mahallesi Preveze Sokaktaki istinat duvarı göçmüştür. Olayın haber alınmasıyla birlikte İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine hemen polis, AFAD, AKOM, sağlık, itfaiye ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen göçük olayında arama kurtarma çalışmaları hızla başlamış, maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay sonrasında mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerince yapılan incelemelerde; göçüğün meydana geldiği Preveze Sokak’ta bulunan konutlardan tahliyeyi gerektirecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bölgede AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerince yapılacak tespitler doğrultusunda, meydana gelen hafriyatın kaldırılması ve istinat duvarının yeniden inşa çalışmalarına hemen başlanacaktır" denildi.

İHA