Daha önce yayınladığı şarkılarla büyük beğeni toplayan Ramazan Kabak'ın ‘İfade' adlı single’ı Eylül ayında müzikseverler ile buluşacak. Şarkının aranjesi Ercan Erdem'e, mastering çalışması Emrullah Çatalkaş'a aitken klibin yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstleniyor.

Almanya'nın Schwarzwald Bölgesi'nde çekimi yapılan klibin senaryosunu Ramazan Kabak kendisi kaleme alıyor. Mayıs ayında yayınladığı ‘Katkı' adlı single şarkısıyla büyük beğeni kazanan Ramazan Kabak, Haziran ayında ise ‘Roman’ adlı single çalışmasının klibini çekmişti.