Kaybolan bekçi her yerde aranıyor

Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı

16 Mart 2019, Cumartesi 22:05 Son Güncelleme:
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Kaybolan bekçi her yerde aranıyor

Kızılırmak ilçesi Acı Çay'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana geldi.

Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santralinde (HES) çalışan işçiler, taşkının ardından inşaatta bekçi olarak görevli Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı arama sonucunda Kaya'nın izine rastlanılmadı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

AA


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