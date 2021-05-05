Türkiye Kaybolan emekli madenci, 45 saat sonra bitkin halde bulundu

Kaybolan emekli madenci, 45 saat sonra bitkin halde bulundu

Türkiye

Kaybolan emekli madenci, 45 saat sonra bitkin halde bulundu

Bartın'da Kurucaşile ilçesinde kaybolan Hüseyin Eray (82), 45 saat sonra jandarma iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramalar sonucu evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bitkin halde bulundu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kurucaşile'ye bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı. Bugün saat 13.00 sıralarında, jandarma iz takip köpeği ‘Pati’ ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında otururken bulundu. Bitkin düşen Hüseyin Eray, jandarma ve ekipleri tarafından taşınarak, yola çıkartıldı. Sağlık ekibinin Kurucaşile sağlık ocağına götürdüğü Hüseyin Eray, kontrolden geçirildi. Eray’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tarihimizle hesaplaşmak
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İmkansız
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Duygu Çelikten'in annesi mahkeme kararını duyunca yıkıldı! Diz çöküp isyan etti