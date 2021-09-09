Kaybolan eşyayı bulmak için dualar: Kayıp duası kaç kere okunur?

Kaybolan eşyayı bulmak için dualar hakkındaki detaylı bilgiler... Eşyayı veya farklı canlıların kaybolması durumunda okunması ve yardım istenmesi gereken bazı dualar bulunmaktadır. Bahsedilen kayıp duaları aynı zamanda Kuranı-ı Kerim’de de yer almaktadır. Aynı zamanda Peygamber efendimizin de bizzat kendisinin öğretmiş olduğu kabul duası da yer almaktadır. Çeşitli eşyaların çalınması ya da kaybolması durumunda bulmak adına okunacak olan dualardan birisi şöyledir:

“Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”

Söz konusu olan kayıp duası zamanında Hz. Ömer tarafından bizzat okunmuş olan kayıp duasıdır. Hz. Ömer, oğlunu kaybetmesi sonrasında bu duayı okunmuştur. Geçmişten günümüze kadar bu dua kayıp duası olarak bilinmektedir. Farklı eşya ya da canlıların kaybedilmesi durumunda okunan dualar, insanların isteklerinin yerine getirilmesi açısından oldukça önemli olmakta ve günümüzde de bu dualar sıkça okunmaktadır. Arapça olarak okunmuş olan kayıp duasının Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana geri iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.”

KAYIP DUASI KAÇ KERE OKUNUR?

Geçmiş yıllardan beri günümüze kadar uzanan ve çok fazla okunan bazı dualar, isteklerimizin kabul olması ve yerine getirilmesi için oldukça önemlidir. Bahsedilen rüyalar arasında kayıp duası gelmektedir. Kayıp duasının önemi oldukça büyük olmakta ve Hz. Ömer zamanından beri günümüze kadar ulaşarak sıkça okunan bir duadır. Kayıp duasının günde belirli sayısı da özenli şekilde okunması gerekmektedir. Kayıp duası, kaybettiğimiz şeyi bulmak ve bulana dek çözüm almak için her gün 25 defa okunması gereken bir duadır. Duanın okunması sonrasında ise kaybedilen eşya veya bir canlının adının zikredilmesi, oldukça önemli konuların başında gelmektedir.