Kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı 'misafirhanede' iddiası

Türk ve Arap gazeteciler, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda alıkonulduğu iddia edilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla dayanışma için İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nun önünde dün gösteri yaptı.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığını gösteren herhangi bir kamera görüntüsü bulunmadığına dikkat çekerek, “Burada değilse bile özel bir arabayla kendi misafirhanelerine götürdüklerini düşünüyoruz ve geri getirip bırakmalarını istiyoruz” dedi.

Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı bırakılana kadar konsolosluğun önünde beklemeye devam edeceklerini, bugün Londra’da yarın da dünyanın farklı ülkelerindeki Suudi Arabistan konsolosluklarının önünde de eylemler düzenleneceğini vurguladı. Nobel ödüllü Tevekkül Karman ise Suudi Arabistan’ı “devlet terörü” uygulamakla suçladı. Twitter’da “mujtahidd” adıyla yazan ve Londra’da yaşayan bir Suudi prensin hesabı olduğu iddia edilen paylaşımlarda ise Kaşıkçı’nın çoktan Suudi Arabistan’a götürülmüş olduğu ve Türk yetkililerin de Kaşıkçı’yı geri almaya çalıştığı iddia edildi.

PRENS: SAKLADIĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Amerikan Bloomberg kanalına verdiği röportajda Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında konuştu. Yabancı temsilciliklere ait mülklerin bağımsız olduğunu belirten Suudi Prens, “Ancak biz onların (Türk makamlarının) içeri girmelerine ve arama yapmalarına izin vereceğiz. Sakladığımız hiçbir şey yok” diye konuştu.

WASHINGTON POST BOŞ SÜTUNLA ÇIKTI

Cemal Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Amerikan Washington Post gazetesi, dünkü sayısında Kaşıkçı’nın köşesini, kendi imzası altında “Kayıp bir ses” başlığıyla ve boş bir sütun olarak yayımladı. Ayrıca gazete, editoryal köşesinde de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a bir çağrı yaparak, “Kaşıkçı’nın özgür ve işine devam edebilir durumda olduğunu” garanti etmesini istedi.