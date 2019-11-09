Kaybolan gelinciklerin sırrı çözüldü
Avustralya’nın başkenti Canberra’da bir müzede kaybolan gelinciklerin sırrı çözüldü. Dişi güvercinin yuvasını çiçeklerden yaptığı anlaşıldı
Avustralya'nın en önemli anma yerlerinden birinde kaybolan gelinciklerin arkasındaki gizem çözüldü.
Savaş müzesini mesken edinen dişi güvercinin, ziyaretçiler tarafından bırakılan sahte kırmızı gelincikleri topladığı anlaşıldı.
Yeni evi mest etti
Güvercinin, müzenin Hafıza Salonu'ndaki vitray pencerelerin önüne yeni evini yaptığı anlaşıldı.
Gelincik, Commonwealth ülkeleri tarafından görev doğrultusunda ölen silahlı kuvvetler üyelerinin fedakarlıklarının bir semboldür.
Güvercin de, barışın sembolü olarak görülüyor.