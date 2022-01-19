Kaybolan kedisini telefondaki sesinden tanıdı

İngiltere’de Rachael Lawrence’ın kedisi Torvi 8 ay önce kaybolmuştu. Geçtiğimiz günlerde diğer kedisi Barnaby’yi tedavi için veterinere bıraktı. Kedisinin durumunu sormak için veterineri aradığında arkadan gelen bir miyavlama sesi dikkatini çekti. Sesin geçen hafta veterinere bırakılan bir sokak kedisinden geldiğini öğrenince hayvanın siyah olup olmadığını sordu. “Evet” yanıtını alınca bu kez arka ayaklarından birinde beyaz bir leke olup olmadığını sordu. Yine “Evet” yanıtını alınca kediyi görmeye gitti. Kedi, Rachel Lawrence’ın 8 ay önce kaybolan kedisi Torvi’ydi.







