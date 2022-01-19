Kaybolan kedisini telefondaki sesinden tanıdı
8 ay önce kaybolan Torvi adlı kedi, bir veterinere bırakılmıştı. Aynı veterinere diğer kedisini bırakan sahibi, kedisinin durumunu sormak için veterineri arayınca arkadan gelen başka bir kedinin sesini duydu. Bu kaybolan kedisi Torvi'nin sesiydi!
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:57 Son Güncelleme:
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İngiltere’de Rachael Lawrence’ın kedisi Torvi 8 ay önce kaybolmuştu. Geçtiğimiz günlerde diğer kedisi Barnaby’yi tedavi için veterinere bıraktı. Kedisinin durumunu sormak için veterineri aradığında arkadan gelen bir miyavlama sesi dikkatini çekti. Sesin geçen hafta veterinere bırakılan bir sokak kedisinden geldiğini öğrenince hayvanın siyah olup olmadığını sordu. “Evet” yanıtını alınca bu kez arka ayaklarından birinde beyaz bir leke olup olmadığını sordu. Yine “Evet” yanıtını alınca kediyi görmeye gitti. Kedi, Rachel Lawrence’ın 8 ay önce kaybolan kedisi Torvi’ydi.
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