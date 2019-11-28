Kaybolan köpeğini tilki yuvasında buldu

İngiltere'de 49 yaşındaki Alan Whitton, Jack Russel cinsi köpeği Mitzi ile Knighton Ormanı'nda yürüyüş yapıyordu. O sırada Mitzi, tepeden yuvarlanarak bir tilki deliğine düştü. Yaşam koçu olan Alan Whitton, saatlerce köpeğini aradı ancak bir türlü bulamadı. Whitton, ertesi günü köpeğini aramak için yeniden ormana gitti. Köpeğini bulamayınca çıkardığı kayıp ilanlarını komşularına dağıttı. Ertesi gün sabah saatlerinde bir köpek gezdiricisinden telefon geldi. Telefondaki kişi, ormandaki tilki deliklerinden birinden köpek seslerinin geldiğini ve bir köpeğin deliklerde dolandığını söyledi. Alan Whitton, her şeyi bıraktı ve hemen telefondaki kişinin belirttiği yere gitti. Whitton giderken, yanında Mitzi'nin sevdiği birkaç oyuncak da götürdü. Alan Whitton, bölgeden geçenlerin de yardımıyla tilki deliğini iyice kazdı ve kayıp köpeği Mitzi'yi deliğin içinde saklanırken buldu.





Mitzi ve sahibi Alan Whitton'ın buluşmasını kayda alanlar, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Whitton, köpeğine kavuştuğu anda gözyaşlarını tutamadı ve köpeğine sımsıkı sarılarak ağladı. Whitton'ın önceki köpeği Tinker, kanserden ölmüştü.

'Uyanamadığım bir kabus gibiydi'

Alan Whitton, Mitzi'nin kayboluşu hakkında, 'Yıkılmıştım. İnancımı kaybettim ve umutsuzlukla boğuldum. Uyanamadığım bir kabus gibiydi. Mitzi'nin bana geri dönüşü ise tam bir Noel mucizesiydi' dedi.

Bir haftadır kayıp olan Mitzi, veteriner tarafından kontrol edildi. Hiçbir yarası olmayan Mitzi'de sadece birkaç kene bulundu. Alan Whitton, şimdi Mitzi'ye kaybolması haline yardımcı olabilecek GPS çiplerinden taktırmayı planlıyor.

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